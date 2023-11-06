Герой России Рустам Сайфуллин после тяжёлого ранения вернулся на фронт

11:23, 06 ноября 2023, ПАИ

Герой России полковник Рустам Сайфуллин после тяжёлого ранения вернулся в зону специальной военной операции, чтобы поддержать своих сослуживцев. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлёживаться где-то дома, жалеть себя, лёжа на кровати», – пояснил Рустам Сайфуллин и подчеркнул, что офицеры, получившие ранения на поле боя, должны передать опыт молодым командирам.

Напомним, в ходе специальной военной операции Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. В ходе боевых действий он был дважды ранен. В июне прошлого года ему вручили звезду Героя России.