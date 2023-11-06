В Дедовичах суд вынес приговор за неуплату более 230 тысяч рублей алиментов

11:34, 06 ноября 2023, ПАИ

Житель Дедовичского района получил полгода исправительных работ за неуплату алиментов в размере более 237 тысяч рублей. Также 5 % его заработка будут удерживать в пользу государства. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый и ранее уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов. Но трудоспособный мужчина без уважительных причин и дальше не платил алименты на ребёнка. В результате общая сумма задолженности составила 237 865 рублей 12 копеек.

В суде мужчина полностью признал свою вину.