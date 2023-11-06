Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым пройдёт 7 ноября

11:57, 06 ноября 2023, ПАИ

Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым состоится 7 ноября в 11:30 в Свято-Вознесенском соборе (улица Карла Либкнехта, 5в). Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Почётный гражданин Великих Лук Станислав Столяров скончался на 92-м году жизни 5 ноября.

Станислав Столяров родился 23 апреля 1932 года. Работал на заводе «Реостат», избирался депутатом городского Совета народных депутатов, представлял Великие Луки в областном Совете народных депутатов, внёс большой личный вклад в социально-экономическое развитие Великих Лук. При нём в Великих Луках реконструировали городскую поликлинику, школы № 9 и 10, детскую поликлинику, построили центральную городскую больницу в Заречном районе, лицей № 11, плотину через реку Ловать и другие важные объекты.