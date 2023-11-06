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Общество

Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым пройдёт 7 ноября

Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым состоится 7 ноября в 11:30 в Свято-Вознесенском соборе (улица Карла Либкнехта, 5в). Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Прощание с почётным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым пройдёт 7 ноября. Фото предоставила газета «Великолукская правда. Новости»

Почётный гражданин Великих Лук Станислав Столяров скончался на 92-м году жизни 5 ноября.

Станислав Столяров родился 23 апреля 1932 года. Работал на заводе «Реостат», избирался депутатом городского Совета народных депутатов, представлял Великие Луки в областном Совете народных депутатов, внёс большой личный вклад в социально-экономическое развитие Великих Лук. При нём в Великих Луках реконструировали городскую поликлинику, школы № 9 и 10, детскую поликлинику, построили центральную городскую больницу в Заречном районе, лицей № 11, плотину через реку Ловать и другие важные объекты.

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