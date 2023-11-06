Посвящённый семье Николая II музей открыли в России

12:56, 06 ноября 2023, ПАИ

Музей семьи последнего российского императора Николая II открыли в подмосковной Белой Даче. Это первое в России частное собрание, пишет газета «Известия».

Экспонаты для музея три года собирали по всему миру. В постоянной экспозиции собрана уникальная коллекция, рассказывающая о частной жизни последней правящей семьи дома Романовых. История истинного христианского начала, смирения и духовной праведности, история самодержавия как самоопределения великого русского пути представлены в двух залах главной экспозиции. В частности, гости учреждения культуры могут ознакомиться с письмами, дневниками, предметами быта и наградами семьи Николая II.

Ознакомиться с музеем перед его посещением можно на специальном сайте учреждения здесь.