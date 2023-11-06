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Общество

Посвящённый семье Николая II музей открыли в России

Музей семьи последнего российского императора Николая II открыли в подмосковной Белой Даче. Это первое в России частное собрание, пишет газета «Известия».

Коронация императора Николая II и его супруги, императрицы Александры Фёдоровны. Фото с сайта bdmuseum.ru

Экспонаты для музея три года собирали по всему миру. В постоянной экспозиции собрана уникальная коллекция, рассказывающая о частной жизни последней правящей семьи дома Романовых. История истинного христианского начала, смирения и духовной праведности, история самодержавия как самоопределения великого русского пути представлены в двух залах главной экспозиции. В частности, гости учреждения культуры могут ознакомиться с письмами, дневниками, предметами быта и наградами семьи Николая II.

Ознакомиться с музеем перед его посещением можно на специальном сайте учреждения здесь.

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