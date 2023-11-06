Состояние 255 геодезических пунктов обследовали в Псковской области

13:16, 06 ноября 2023, ПАИ

Состояние 255 геодезических пунктов обследовали специалисты Управления Росреестра по Псковской области за девять месяцев этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

За девять месяцев в Псковской области специалисты Росреестра внесли сведения в ЕГРН о 25 границах охранных зон геодезических пунктов.

«Геодезические сети позволяют равномерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию страны единую систему координат и высот, а также обеспечить решение множества инженерно-технических задач для народного хозяйства, науки и обороны страны», – отметил главный специалист – эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Валентин Антипов.

Напомним, что геодезический пункт – элемент геодезической сети, которая служит геодезической основой топографической съёмки местности и ряда других геодезических работ. По назначению геодезические сети подразделяется на плановую, высотную и гравиметрическую.

В Управлении Росреестра по Псковской области призвали всех неравнодушных псковичей присоединиться к движению «Сохраним геодезические пункты вместе».