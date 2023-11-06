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Общество

Более полумиллиона рублей лишились жительницы Псковской области

Более полумиллиона рублей украли мошенники у доверчивых жительниц Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Более полумиллиона рублей лишились жительницы Псковской области. Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жительницам Пскова и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. Под предлогами, якобы, предотвращения попыток несанкционированного оформления на этих женщин кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в интернете они украли их деньги на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионерки, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.

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