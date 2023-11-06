80 лет назад советские войска освободили Киев

13:54, 06 ноября 2023, ПАИ

Ровно 80 лет назад советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков Киев. К годовщине события Министерство обороны РФ запустило на своём сайте проект «Киев спасли от мрака нацизма: помним всегда, забыть невозможно».

В специальном мультимедийном разделе имеются архивные документы, журналы боевых действий, оперативные карты. Там также подробно рассказывается о разгроме группировки вермахта на правом берегу Днепра.

Напомним, что Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. К утру 6 ноября Киев был освобождён от фашистов.