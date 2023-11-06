80 лет назад советские войска освободили Киев
Ровно 80 лет назад советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков Киев. К годовщине события Министерство обороны РФ запустило на своём сайте проект «Киев спасли от мрака нацизма: помним всегда, забыть невозможно».
В специальном мультимедийном разделе имеются архивные документы, журналы боевых действий, оперативные карты. Там также подробно рассказывается о разгроме группировки вермахта на правом берегу Днепра.
Напомним, что Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. К утру 6 ноября Киев был освобождён от фашистов.
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