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Происшествия

Автомобиль с беременной утонул в Неве

Автомобиль Mercedes вместе с 33-летней женщиной скатился в Неву и утонул, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось вечером 5 октября. По предварительным данным, около 17:58 напротив дома № 18 на Рыбацком проспекте 31-летний водитель, гражданин Таджикистана, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства, не поставил автомобиль на «ручник», после чего Mercedes вместе с находящийся в нём 33-летней женщиной скатился в Неву и ушёл под воду.

По предварительным данным, женщина работала медсестрой и была беременна.

Водителя Mercedes задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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