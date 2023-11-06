Ректор ПсковГУ приняла участие в заседании комитета Международной олимпиады школьников

15:50, 06 ноября 2023, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина приняла участие в заседании комитета Международной олимпиады школьников, которое проходило в эти дни в Астане (Казахстан). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

О совместных образовательных программах развития олимпиадного движения велась речь на встрече с вице-министром Министерства просвещения Республики Казахстан Натальей Жумадильдаевой, председателем комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Каныбеком Жумаевым и директором Республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембеком Турсуновым.

Делегация также посетила Назарбаев Университет, где прошла встреча с руководством учреждения.