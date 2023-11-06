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Общество

Кешбэк до 100% будет у партнёров Сбера в Зелёный день

Компании – партнёры Сбера подготовили для клиентов сюрпризы и специальные предложения в Зелёный день, который в этом году пройдёт с 9 по 12 ноября. А для владельцев подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» акция начнётся ещё раньше – 6 ноября. Из года в год Сбер и его партнёры делают уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Кешбэк до 100 % будет у партнёров Сбера в Зелёный день. Фото: пресс-служба Сбера

Осенний шопинг станет особенно привлекательным на «Мегамаркете». С 6 ноября для подписчиков «СберПрайм» и «СберПрайм+» повышенный кешбэк на маркетплейсе составит до 80 % бонусами «СберСпасибо», при оплате картами Сбера или по SberPay (без подписки СберПрайм) – до 60 %, при оплате картами любых других банков – до 50 %. А с 9 ноября кешбэк станет ещё больше. Кроме того, маркетплейс предложит скидки до 85 %, а на избранные товары – до 45 % от первой цены на рынке.

С подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» клиенты «СберМаркета» получат возможность вернуть бонусами «СберСпасибо» 100 % суммы за покупку отдельных товаров, а также дополнительные бонусы. Кроме того, «СберМаркет» разыграет среди своих пользователей 1 млн бонусов «СберСпасибо». Для участия нужно до окончания акции сделать хотя бы один заказ в «СберМаркете» из любого магазина или ресторана и оплатить его «СберКартой».

Пользователи «Самоката» в период акции смогут приобрести всё нужное для комфортного быта с кешбэком 5 %. А на первый заказ новые клиенты сервиса получат кешбэк 20 %. С подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» кешбэк на первый заказ будет ещё выше – 25 %, а на все остальные заказы – от 7 до 11 % (это зависит от суммы заказа).

Клиенты «Сбер Еаптеки» с подпиской «СберПрайм» до 12 ноября смогут вернуть бонусами «СберСпасибо» 25 % за покупки свыше 1 750 рублей, а остальные участники программы лояльности с 9 по 12 ноября – 20 % за покупки от 1 750 рублей в одной из крупнейших в России интернет-аптек.

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