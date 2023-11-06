Два двора благоустроят в Пскове
Два двора благоустроят в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Первый двор находится на Рижском проспекте, 56. «Это один из старых дворов, где практически нет места для машин, поэтому вся зелёная зона превратилась в парковку, а местами в проезжую часть (по дороге уже было не проехать). При поддержке правительства области началось благоустройство территории. До конца ноября будут сделаны парковка, проезд, газон, установлены скамейки и урны», – рассказал Борис Елкин.
Глава города также отметил, что в этом году приведут в порядок и двор на улице Чехова, 1. Подрядчик уже приступил к работам, уточнил он.
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