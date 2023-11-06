Народные песни прозвучали на закрытии региональной школы вокала в Пскове

18:45, 06 ноября 2023, ПАИ

Мастер-классы по фольклорному направлению, организованные Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), завершили работу региональной школы вокала диалогом сразу нескольких национальных культур, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова



Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова











Народные песни севера, юга и запада России, песни народности сетомаа, сербские песни прозвучали в исполнении участниц вокального проекта EtnoDeffki Ольги Коренковой, Светланы Приваловой, Ксении Никитиной, Натальи Дальской, студенток специальности «этнохудожественное творчество» колледжа искусств, участниц фольклорного ансамбля «Заряница» из Великих Лук.

Как рассказала руководитель специализации «этнохудожественное творчество» колледжа, заслуженный работник культуры России Вера Кагазежева, на занятиях с молодыми вокалистами-этниками мастера из Санкт-Петербурга провели ряд вокальных и сценических тренингов.

«Исполнитель народных песен должен быть максимально органичен на сцене. Важно почувствовать движение, исходя из мелодической линии песни, из текста, а это результат большого осознанного труда. Замечательно, что наши студенты ещё раз услышали эти простые истины, о которых мы говорим с ними на своих занятиях, от экспертов в области фольклорного вокала», – подчеркнула Вера Кагазежева.

Участники мастер-классов отметили необыкновенно доброжелательную обстановку, царившую на протяжении всего учебного дня фольклорного интенсива. Благодаря особой энергетике, а также настрою и советам ведущих педагогов народные песни, исполненные студентами колледжа Ольгой Александровой, Анной Яковлевой и Кириллом Кудряшовым (носителем языка сетомаа), прозвучали ярче, чем обычно, подытожили в учебном заведении.