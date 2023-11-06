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Общество

Псковичам дали советы об эффективном противодействии стрессу

Как можно помочь себе в состоянии стресса, рассказали псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

В первую очередь необходимо сделать паузу и позволить себе реагировать – плакать, ругаться, возмущаться. Если чувствуете, что не справляетесь сами, можно попросить помощи у специалиста или близких людей.

При стрессе важно высыпаться и двигаться. Умеренная физическая активность, такая как пешие прогулки, танцы, лёгкие физические упражнения, способствует выделению эндорфинов и помогает справиться с эмоциональными переживаниями.

Не забывайте радовать себя. Вкусный десерт, приятный фильм, объятия с близкими – всё это возвращает ощущение эмоциональной наполненности и контроля своей жизни.

Кроме того, в стрессовых ситуациях важно уметь оказать себе психологическую самопомощь. «Дыхание по квадрату», техника центрирования ABC, техника «5-4-3-2-1» и другие могут помочь справиться с негативными эмоциями.

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