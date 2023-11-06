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Общество

Врачи рассказали, как сохранить ясность ума в пожилом возрасте

Врачи рассказали, что физическая активность, отсутствие стресса, обучение новому и качественный сон могут защитить пожилых людей от снижения когнитивных функций, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Британский психолог Энтони Томпсон рассказал, что изучение языков, чтение книг и приобретение новых навыков может стимулировать рост нейронных связей в мозге и повысить его общую пластичность. Такая деятельность обеспечивает защиту от деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Психиатр Адам Мортон добавил, что для профилактики деменции необходимо высыпаться. Качественный сон в течение семи-девяти часов положительно влияет на память. Также отмечается, что снизить риск возникновения когнитивных нарушений способна физическая активность. Рекомендуется выполнять аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Доктор Мортон также подчеркнул, что стресс может оказывать негативное влияние на когнитивные функции. Нервное перенапряжение способствует воспалению в мозге, которое ведет к дисфункции нейронов. Специалист предлагает время от времени заниматься йогой и медитировать. Также психиатр заявил, что существует тесная связь между одиночеством и повышением риска возникновения деменции. Общение и другая социальная деятельность, напротив, поддерживают когнитивное здоровье.

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