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Великолукская больница опубликовала график выездов МДК и «Флюммам» на ноябрь

ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» опубликовала график выездов передвижного медицинско-диагностического комплекса и «Флюммам» на ноябрь 2023 года по Великолукскому и Куньинскому районам, сообщает портал Luki-News.

В Куньинском районе жители смогут обследоваться в следующие дни:

  • Потеплино, Быково – 8 ноября;
  • Борок – 16 ноября;
  • Пухново – 23 ноября;
  • Сопки – 28 ноября;
  • Слепнево – 30 ноября.

В Великолукском районе медицинские услуги передвижных комплексов будут доступны в следующие даты:

  • Сыроквашино, Крупышево – 3 ноября;
  • Успенское – 7 ноября;
  • Екатерингоф, Сапроново – 9 ноября;
  • Дрепино – 14 ноября;
  • посёлок Мелиораторов – 17 ноября;
  • Тарасы – 24 ноября;
  • Овсище, Тулубьево, Сопки – 27 ноября;
  • Плаксино, Царево – 29 ноября.

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