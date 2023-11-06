Великолукская больница опубликовала график выездов МДК и «Флюммам» на ноябрь

21:56, 06 ноября 2023, ПАИ

ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» опубликовала график выездов передвижного медицинско-диагностического комплекса и «Флюммам» на ноябрь 2023 года по Великолукскому и Куньинскому районам, сообщает портал Luki-News.

В Куньинском районе жители смогут обследоваться в следующие дни:

Потеплино, Быково – 8 ноября;

Борок – 16 ноября;

Пухново – 23 ноября;

Сопки – 28 ноября;

Слепнево – 30 ноября.

В Великолукском районе медицинские услуги передвижных комплексов будут доступны в следующие даты: