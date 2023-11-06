Великолукская больница опубликовала график выездов МДК и «Флюммам» на ноябрь
ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» опубликовала график выездов передвижного медицинско-диагностического комплекса и «Флюммам» на ноябрь 2023 года по Великолукскому и Куньинскому районам, сообщает портал Luki-News.
В Куньинском районе жители смогут обследоваться в следующие дни:
- Потеплино, Быково – 8 ноября;
- Борок – 16 ноября;
- Пухново – 23 ноября;
- Сопки – 28 ноября;
- Слепнево – 30 ноября.
В Великолукском районе медицинские услуги передвижных комплексов будут доступны в следующие даты:
- Сыроквашино, Крупышево – 3 ноября;
- Успенское – 7 ноября;
- Екатерингоф, Сапроново – 9 ноября;
- Дрепино – 14 ноября;
- посёлок Мелиораторов – 17 ноября;
- Тарасы – 24 ноября;
- Овсище, Тулубьево, Сопки – 27 ноября;
- Плаксино, Царево – 29 ноября.
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