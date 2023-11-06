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Общество

Подводное извержение вулкана в Тихом океане привело к образованию нового острова

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тысячи километров от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Вулканическую активность удалось заснять с воздуха 30 октября. На кадрах запечатлены многократные фреатические взрывы, которые происходят, когда раскалённая магма вступает в прямой контакт с водой. Вырывающиеся из-под воды каменные глыбы размером в несколько метров достигали высоты более 50 метров.

Исследователи полагают, что выброшенные на поверхность камни и образовали новый остров.

Подводные извержения в этом районе фиксировались и раньше. Так, летом 2022 года там впервые за долгое время произошло извержение вулкана, при котором на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма. Из-за вулканической активности годом ранее повысился уровень и самого острова Иводзима, где состоялось одно из самых ожесточённых сражений на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны между Японией и США. В результате на поверхность поднялись остовы японских кораблей, затопленных для строительства порта.

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