Электроэнергию временно отключат в Гдовском районе

07:37, 07 ноября 2023, ПАИ

Свет временно отключат в Гдовском районе в рамках плановых работ по повышению надежности электроснабжения. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, сегодня, 7 ноября без электроэнергии останутся деревни Залахтовье и Тупицино.

8 ноября свет отключат в деревнях Желча, Раскопель, Драготина и Прибуж.

9 ноября без электроснабжения останутся жители деревень Ямм, Озера и Островцы. Также в этот день свет отключат на улицах Ветрова, Ручьевской, Псковской, 2-й Слободской, Набережной реки Гдовки, в Школьном переулке в Гдове.

10 ноября электроэнергию временно отключат в деревнях Партизанской, Спицино и Стректово. Кроме того, в этот день без света останутся жители улиц Печатникова, Ленинградской, Никитина, Кингисеппской, К. Маркса, Дзержинского, Богданова, Спортивной, Набережной красных партизан в Гдове.