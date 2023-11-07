Золотой Трофей. Олег Мыслевич о раллийной столице России и автотуризме

10:22, 07 ноября 2023, ПАИ

Раллийный сезон - 2023 в Псковской области завершился. Последней гонкой года на псковских дорогах уже традиционно стал финал Кубка России. На этот раз это было ралли «Пушкинские Горы», которое собрало рекордное для всех этапов серии количество участников. О том, как региону удалось стать раллийной столицей России, как идёт подготовка к новому сезону и как ралли развивает туризм Псковскому агентству информации рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Столичный уровень

- Олег Вадимович, у ралли, конечно, нет официальной столицы, но неофициально уже не один год это звание носит Псковская область. Почему?

- Ралли мы проводим уже 22 года, и ежегодно у нас проходят три этапа Кубка России и этап Чемпионата России по ралли. Такого количества гонок в сезоне больше не принимает ни один регион страны. Плюс ко всему уже не первый год именно на псковских дорогах проводится финал Кубка России. Это всё свидетельствует о том, что Российская автомобильная федерация видит высокий уровень организации соревнований в Псковской области. И тут хочется поблагодарить тех, кто на протяжении всей истории псковского ралли нам помогает и поддерживает: оргкомитет, который работает на уровне правительства области, региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству, комитет по культуре и комитет по здравоохранению, руководство районов, где проходят соревнования, Управление МЧС по Псковской области, Управление МВД, ГИБДД по Псковской области, службу Скорой помощи, спонсоров и партнеров, которые поддерживают наши инициативы. Неоценим вклад и областных СМИ, которые на протяжении многих лет оказывают информационную поддержку автоспорту.

И конечно ничего бы не получилось, если бы сами гонщики не оценили наши дороги и гостеприимство. Пилоты признают, что любят псковские трассы, потому что они самые быстрые и одни из самых интересных в стране.

- Так было всегда?

- Конечно нет. Когда мы только начинали в 2002 году, меня многие отговаривали: «Да кому нужен этот автоспорт, да кому это интересно, кто будет сюда ездить?» Но я верил в успех, а когда на открытие ралли в 2002 году пришло 10000 Псковичей, то уверенность укрепилась, и теперь каждая гонка — это настоящий праздник автоспорта с большим количеством участников и болельщиков. Я когда-то мечтал увидеть боевые машины на фоне Псковского кремля. И вот уже не один год ралли «Псков» начинается с городского спецучастка - в сети интернет тысячи фотографий летящих с трамплина машин на фоне Кремля. И главное, что каждый сезон количество зрителей растёт - в этом году, по официальным данным, мы уже собрали порядка пяти тысяч.

- В организации гонок задействовано большое количество людей. Это наши псковичи или приглашённые специалисты?

- Когда мы только начинали проводить ралли в Псковской области, нам в этом помогала Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тогда 90% судей у нас были из Санкт-Петербурга. Перед нами стояла задача сформировать свою команду и теперь она у нас есть, причём одна из лучших в России.

Сегодня на Псковщине более 60 лицензированных судей, которые обеспечивают соревнования самого высокого ранга. Наши специалисты обеспечивали судейство этапов «Формулы-1», этапы чемпионата России ралли «Пено» и «Суворов», этап Кубка мира по ралли-рейдам «Северный лес».

В службе безопасности ребята из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Опочки, Пустошки, Великих Лук.

Сегодня 90% тех, кто участвует в организации наших гонок, кто обеспечивает проведение тренировочных сборов, - это жители Псковской области. Нам удалось собрать сильную команду профессионалов, команду единомышленников. И я уверен, что они бросают все дела дома и едут на гонку, потому что там круто, там особенная атмосфера праздника, спорта, драйва! Я благодарен нашей команде, без этих ребят было бы просто невозможно проводить соревнования на таком высоком уровне!

- Несколько лет назад в раллийном сообществе говорили о сокращении числа участников гонок по разным причинам. Прослеживается ли эта тенденция на соревнованиях в Псковской области?

- Мы ощутили это в меньшей степени. Наши гонки традиционно собирают участников больше, чем все остальные в сезоне. Например, на ралли «Пушкинские Горы» в этом году к нам приехали 70 экипажей! А рекорд у нас был в 2011 году на ралли «Голубые озёра», когда на старт вышли 78 машин.

Можно говорить о том, что у Псковской области очень удачное расположение — рядом Москва и Санкт-Петербург, прибалтийские страны, где ралли это национальный вид спорта и есть чему учиться как в плане технической подготовки, так и в плане пилотирования автомобиля. География участников просто поражает — от Владивостока до Калининграда! И ведь они приезжают не только на финал серии, но и на другие гонки.

Плюс ко всему Псковская область уже давно стала тренировочной базой — между этапами Чемпионата и Кубка мы проводим сборы, которые очень востребованы у пилотов, поскольку позволяют проверить технику, отработать навыки вождения, коммуникацию между пилотом и штурманом.

- Неоднократно в Псковской области этапы главных раллийных серий страны проходили в статусе ещё и Чемпионата Белоруссии. Почему?

- Они приезжают, с одной стороны, потому что у нас большая протяжённость интересных дорог, у них этого нет, а с другой — там участвует в Чемпионате не такое большое количество экипажей как у нас, а им интересно соревноваться с сильными соперниками.

- Но даже тогда, когда псковские гонки не объединены с белорусскими, экипажи из соседней страны приезжают?

- Да, ралли в Псковской области традиционно уже носит международный характер. Раньше у нас выступали пилоты из Эстонии, Латвии, теперь — из Белоруссии. Причём вместе со спортсменами едет большое количество белорусских болельщиков. Например, знаю, что на финале Кубка России в этом году ребята из Rally Fans SZFO даже организовали для белорусских фанатов, между просмотром скоростных участков, небольшую экскурсионную программу — они успели посетить кинодеревню в Новоржевском районе.

Битва за трофей

- Особенность ралли в Псковской области — это «Трофей Александра Невского», который разыгрывается по итогам всех проходящих у нас гонок. Как он появился?

- Мы учредили его в 2011 году. Подумали: каждый год проводим четыре гонки, было бы хорошо чем-то их объединить, чтобы у пилотов был дополнительный стимул, дополнительный интерес. Долго тогда работали над кубком, хотелось, чтобы он был уникальным, особенным, чтобы выделялся на фоне остальных раллийных наград. Мы его не один месяц с дизайнером Игорем Черкасовым рисовали и, на мой взгляд, получился идеальный «Трофей», который отражает самую яркую дисциплину автомобильного спорта - ралли, и историю Псковской области. Слоган проекта «Трофей Александра Невского» «За победу на самых быстрых трассах России», поэтому награда вручается самым смелым и опытным экипажам.

- Что это за кубок?

- Это ручная работа, каждый год кубки для нас делают псковские кузнецы. По форме он напоминает автомобильный руль, в котором спицы — это клинки, которые сходятся в центре, где стоит печать с псковским барсом и надписью «Трофей Александра Невского».

Сама печать вырезана из металла на заводе «АВАР» и делает этот кубок уникальным и неповторимым. Мы считаем, что наш приз — это своеобразный раллийный «Кубок Стенли», который заработать можно только на псковских трассах.

Причём этот кубок номерной — к каждому мы выдаём свидетельство с номером, которое подписано губернатором Псковской области.

- Каким образом определяется обладатель «Трофея»?

- Чтобы бороться за кубок, нужно проехать минимум две гонки и обязательно финальный этап нашей серии. Победителя «Трофея» мы определяем по сумме результатов на этих трёх соревнованиях. Если экипаж выступал на четырёх гонках в сезоне, то в зачёт идут финал и два этапа, где были показаны лучшие результаты.

- Он присуждается во всех зачётных группах или только в абсолюте?

- В абсолютном зачете, классах 1600Н, 2000Н, 4000Н, номинации «Наша классика» и в командном зачете. Но есть еще аргумент, по которому «Трофей» может и не достаться самому смелому и быстрому пилоту. В регламенте серии говорится, что кубок может быть вручен только законопослушным пилотам, соблюдающим Правила дорожного движения на дорогах общего пользования. Поэтому всех претендентов на награду мы вместе с Госавтоинспекцией проверяем на предмет наличия нарушений на территории Псковской области и, если их оказывается более пяти, то приз достаётся экипажу, показавшему второй результат. Мы считаем, что раллийные пилоты должны подавать пример на дорогах общего пользования, а скорость показывать на трассах.

- С прошлого года «Трофей Александра Невского» проводится в статусе Кубка содружества по ралли. В связи с чем произошли такие изменения?

- Это связано с желанием привлечь на наши соревнования как можно больше пилотов из дружественных стран.

- Ещё одна изюминка псковских гонок — это зачёт «Наша классика». Почему он появился?

- Идею мы подсмотрели на ралли в Прибалтике, там до сих пор очень популярен зачет «ЛАДА VFTS». В «Нашей классике» участвуют только заднеприводные автомобили отечественного производства. Это, в основном, ВАЗы от «копейки» до «семёрки». Каждая гонка собирает больше десятка экипажей, а рекорд в этом классе у нас — 16 автомобилей. Дело в том, что желающих участвовать в ралли много, но вот финансовая возможность для того, чтобы собрать мощный, конкурентный, автомобиль, есть не у всех. В этом смысле построить машину для «Нашей классики» гораздо дешевле. Кто-то начинает с этого зачёта, накатывает опыт, а потом уходит уже в другие классы

- Кажется, что именно в «Нашей классике» сейчас выступает большинство псковских экипажей.

- Да, это так. Тут опять же вопрос, скорее всего, в финансовых возможностях. Но это не значит, что в «Нашей классике» участники просто едут гонку, чтобы ехать. Там каждый раз разворачивается серьёзная борьба за секунды!

Наш Павел Захарченко почти каждую гонку приближается к призовым местам и думаю, что если бы техника его не подводила, то мы бы увидели представителей Псковской области на пьедестале. А Ольга Стебихова и её «жёлтый» - это украшение соревнований. Женский экипаж из Пскова знают абсолютно все пилоты и болельщики, зрители всегда очень ждут этот яркий ВАЗ и очень тепло приветствуют.

Только эксклюзив

- Вы уже говорили о том, что «Трофей Александра Невского» - это уникальная награда, ручная работа псковских мастеров. Но ведь и остальные кубки, которые вручаются победителям псковских ралли, уникальны.

- Да. Мы практически никогда не покупаем стандартную «штамповку» в магазинах.

- Почему?

- Когда-то давно, когда я впервые попал в офис к Сергею Успенскому - титулованному гонщику, многократному чемпиону страны в различных дисциплинах автоспорта, увидел у него целую стену полок, уставленных кубками. Все награды были похожи и отличались, в основном, только гравировкой на табличках. Чтобы узнать, за какие соревнования награда, нужно было взять кубок и прочитать. Тогда я решил, что кубки за ралли на псковской земле должны выделяться, чтобы при одном взгляде на полку, было понятно, где завоёван приз. И вот уже 23 года наши эксклюзивные кубки разлетаются по всей стране!

- Кто их изготавливает?

- Около 20 лет мы сотрудничаем с Мастерскими авторской керамики. Они делают для нас и медали, и кубки. Я благодарен ребятам за их творческий подход — они что-то сами придумывают и нам предлагают. Помню, покупали детские машинки, чтобы проехать колесом по ещё не застывшей керамике и получить на кубке отпечаток протектора автомобильных шин. Очень здорово получилось!

Мы делаем уникальные призы, за которые не стыдно. Считаем, что это такая часть нашего гостеприимства, проявление уважения к участникам, ну и плюс, конечно, поддержка наших местных производителей.

- А над логотипами псковских ралли кто работал?

- Мы всё делали вместе с Игорем Черкасовым. Это уникальный человек, он не только профессиональный дизайнер, но и большой патриот своего края. В логотипе каждой гонки ему удалось передать какую-то изюминку Псковской области, того места, где проходят соревнования.

- Логотип какой гонки был самым первым?

- Ралли «Псков», он был разработан ещё в 2002 году. Эта эмблема отражает наш древний город, в основе стиля – силуэт башни древнего Пскова.

- А что изображено на эмблемах остальных ралли?

- На логотипе «Пушкинских Гор» - летящее перо, это, конечно, отсылка к Пушкину.

Была у нас когда-то гонка «Струги Красные», там был изображён шлем Александра Невского, потому что князь из местного леса делал струги — лодки и это исторический факт. На лого ралли «900 озёр» читаются именно озёра.

Мы когда делали эту гонку, то в округе Опочки насчитали более 900 озёр — больших и маленьких. А вот эмблема ралли «Голубые озёра» сейчас украшает одноимённый санаторий в Невельском районе, только изображение автомобиля убрали.

Добавленная стоимость

- Сколько человек, по вашей оценке, собирает каждый этап ралли?

- Порядка 500 человек — это только пилоты и их команды, плюс ко всему болельщики, которые приезжают тоже со всей России целыми семьями. Причём спортсмены и их команды проводят здесь не два дня, когда проходят сами соревнования, а около недели — сколько времени нужно, чтобы проверить автомобили на тестах, пройти все необходимые инспекции перед стартом, прописать трассу. Все эти люди останавливаются в гостиницах, питаются в кафе, ресторанах, делают покупки в магазинах. То есть каждая гонка приносит региону, туристической инфраструктуре довольно серьёзные деньги.

- Вы подсчитывали, сколько регион зарабатывает на таком «раллийном» туризме?

- Каждое ралли приносит в инфраструктуру туризма региона от 15 до 30 млн рублей, в зависимости от количества участников и зрителей и ранга соревнования. Это средства на размещение в гостиницах, питание, заправку машин, которые участники ралли производят за счет собственных средств. За плечами Федерации автоспорта проведение более 70 соревнований, так что несложно подсчитать, сколько денег привезли в Псковскую область «наши ребята». И это мы ещё не берём в расчёт тренировочные сборы, которые проходят ежегодно и не по одному разу.

- А удаётся ли участникам, болельщикам совместить ралли с туризмом — ведь многие гонки проходят там, где есть что посмотреть, это и Печоры, и Изборск, и Псков, и Пушкинские Горы?

- Я уже рассказывал про фан-клубы, которые в этом году успели и ралли «Пушкинские Горы» посмотреть, и съездить на экскурсию. Но я знаю, что и сами гонщики, когда у них появляется свободное время, стараются что-то посмотреть. Например, на ралли «Псков» некоторые участники заказывали и ходили на экскурсию в Мирожский монастырь, они были восторге. В прошлом году по просьбе спортсменов я обращался к нашим туроператорам за помощью в аренде катера — ребята хотели посмотреть Талабские острова и порыбачить.

- А после ралли участники остаются здесь, чтобы увидеть наши достопримечательности?

- Когда гонки совпадают с длинными выходными, да, остаются. Но я знаю, что многие потом возвращаются уже вместе с семьями, с друзьями, чтобы провести в Псковской области выходные или часть отпуска, встретить Новый год. У нас же не только историческое наследие, но и уникальная природа, чистый воздух — за этим едут из мегаполисов: погулять, подышать, посмотреть что-то интересное, перезагрузиться.

- Успевает ли за развитием ралли наша туристическая инфраструктура?

- Мы видим, что в районах проведения гонок что-то появляется — новые места размещения, кафе, но, конечно, этого пока недостаточно. Если в Пскове и Пушкинских Горах с этим дела обстоят получше, то в той же Пустошке сложно расселить не то, что участников, а команду организаторов, судей. Во время ралли «Голубые озера», по оценке туроператоров, заполняются гостиницы в четырёх районах, прилегающих к Пустошкинскому. Но мы надеемся, что со временем ситуация изменится и бизнес начнёт вкладываться в туристическую инфраструктуру в отдалённых уголках нашей области, где, возможно, не так много исторических мест, но есть прекрасная природа.

Точки роста

- Есть ли уже планы на следующий сезон?

- Да, уже есть предварительный календарь. В 2024 году Псковская область снова примет три этапа Кубка России, в том числе финальный, и этап Чемпионата.

- Традицию зрелищных открытий соревнований продолжите?

- Ралли «Псков» у нас снова планируется в статусе этапа Чемпионата России с 23 по 26 мая. Надеемся, что открытие и старт вновь будут в центре города. Возможно, получится изменить маршрут — включить в него набережную Великой с проездом под аркой у Власьевской башни. Это было бы красиво. На финале Кубка России так же есть проект проведения городского Супер СУ вокруг озера Тоболинец в Пушкинскох Горах.

- Как-то планируете развивать зрительские зоны на трассе?

- Это наша большая мечта, чтобы зрительские зоны у нас были как на соревнованиях в Прибалтике, или в Финляндии, где ралли — это национальный вид спорта. Хотим, чтобы между прохождениями спортивных машин болельщики могли послушать музыку, принять участие в каких-то интерактивных программах, в том числе для детей, поесть шашлыки или другие блюда. Пока что-то подобное мы делаем в Лаврах, но, надеемся, что появятся партнёры, чтобы сделать просмотр ралли на самых зрелищных участках трасс более комфортным. Помню, при проведении ралли «Рольф-Пустошка» в 2008 году только на одном повороте мы собрали почти 1000 человек.

- Может быть появится новая гонка?

- Планы такие есть, думаем и над включением в имеющиеся новых спецучастков. Есть концепция проведения ралли в Себежском районе с парком сервиса в пос.Идрица. У нас в регионе порядка 800 километров дорог, которые подходят для организации соревнований, тренировочных сборов. В некоторых местах требуется построить небольшие участки, чтобы соединить имеющиеся дороги и закольцевать трассу. Мы проводили оценку, эти участки будут потом востребованы у автотуристов, у местных жителей и иногородних дачников.

- Что это за дороги?

- Вот деревня Бардово Бежаницкого района и деревня Турушино Пустошкинского района. Сейчас они тупиковые, но к обоим ведут региональные трассы, а между ними буквально три километра лесной не всегда проезжей дороги, если сделать там грунтовую, то можно было бы соединить два населённых пункта. Такая же ситуация с деревнями Хрулево Опочецкого района и Шершни Себежского. Аналогичные участки есть на стыке Стругокрасненского и Псковского районов, Себежского и Пустошкинского, Плюсского и Гдовского, и других.

Дело в том, что Псковская область в советские годы участвовала в программе развития нечерноземья, поэтому у нас такая большая сеть гравийных дорог. Но СССР развалился и довести проект до конца не успели.

Сейчас же идет разработка концепции развития автомототуризма, инициированная президентом России. Так вот, если бы удалось достроить дороги, то и для туристов, которые планируют поездки на личном транспорте, логистика стала бы гораздо удобнее. Плюс ко всему была бы возможность посмотреть по пути наши достопримечательности, в том числе природные. Например, в Бардово есть удивительной камень - «ухо земли Русской», а по дороге к нему от Новоржева - самая высокая точка Псковской области — гора Лобно. Потрясающее место! Было бы здорово, чтобы туда туристы могли подъехать и через Пустошкинский район, не делая крюк в сотню километров. У нас довольно много интересных и привлекательных мест, а чтобы их продвигать, нужно думать над логистикой автотуристов.

- А для ралли какие плюсы?

- Нам нужны закольцованные дороги, чтобы строить более качественные и интересные трассы для спортсменов и зрителей. И тут опять же прямая связь с туризмом — пилоты и болельщики видят на пути интересные точки, куда они смогут вернуться уже после ралли.

- Активности и питание в зрительских зонах, новые дороги, а что ещё возможно сделать для развития автоспорта на Псковской земле?

- Если говорить о классическом ралли, то эта дисциплина у нас хорошо развита, а о перспективах мы подробно поговорили. Тут мы еще можем мечтать только о появлении профессиональной раллийной команды Псковская области, в которую вошли бы самые перспективные и опытные пилоты и штурманы и у них появилась бы возможность выступать уже не в «Нашей классике», а в других классах, бороться за места на Кубке и Чемпионате России. Мы уже ведём переговоры в этом направлении с одной крупной топливной компанией, надеемся, что появятся и другие партнёры.

А вот если рассуждать о развитии автоспорта в целом, то, конечно, области необходим стадион технических видов спорта. Там можно было бы организовать занятия для детей картингом, кроссом, автомобильным многоборьем, проводить курсы контраварийной подготовки для водителей.

Но главное, это всё же дети. В ралли можно участвовать только с 18 лет, а есть дисциплины автоспорта, куда можно брать с семи. Мы видим, что детей «с бензином в крови» довольно много, интерес к тому же картингу и автомобильному многоборью растёт и всё острее чувствуется нехватка какой-то региональной площадки, где можно было заниматься, проводить соревнования. Я уверен, что если бы она появилась, то Псковская область могла бы взрастить мастеров автоспорта не только в ралли, но и других дисциплинах. Кроме этого, такой спортивный объект, на котором проводились бы соревнования общероссийского уровня, внес бы дополнительный вклад и в развитие туризма региона.