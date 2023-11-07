Псковский музей выпустил новые коллекции сувениров
Псковский музей выпустил новые коллекции сувениров, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Речь идет о коллекциях: «Творчество Ю. П. Спегальского» и «Средневековый Псков».
«Ручная работа, натуральные краски и ткани очень гармонично вписываются в данную тематику и неизбежно покорят ценителей истории древнего Пскова. Некоторые предметы из коллекции уже доступны в кассах музея», - уточнили в пресс-службе.
Сувениры можно приобрести только в Псковском музее-заповеднике.
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