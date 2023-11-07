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Органный концерт произведений эпохи барокко пройдёт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «На языке барокко» состоится 11 ноября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Органный концерт произведений эпохи барокко пройдёт в Пскове. Фото: пресс-служба храма Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примет участие органист, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета по классу органа, действующий органист Санкт-Петербургской евангелической богословской академии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Андрей Маркелов.

В органном концерте «На языке барокко» прозвучат духовные произведения XVII-XVIII веков: германских композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Муффата, Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора Франсуа Куперена и итальянских виртузов Алессандро Игнацио Марчелло и Антонио Лучо Вивальди. Музыка европейских стран представлена лучшими сочинениями эпохи «золотого» барокко.    

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет.

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