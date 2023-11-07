24-летняя псковичка ударила ножом оскорбившего её сожителя
Два года тюрьмы грозит 24-летней псковичке за удар сожителя ножом, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
В октябре во время ужина молодые люди поссорились, и мужчина стал оскорблять подругу. Девушка попросила прекратить, но потерпевший не остановился, тогда она взяла нож и ударила его в грудь, но испугалась и сразу вызвала полицию и скорую помощь.
«В результате потерпевшему причинено телесное повреждение в виде раны в области грудной клетки, которое повлекло легкий вред здоровью», - рассказали в прокуратуре.
Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
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