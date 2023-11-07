Крупную партию косметических и медицинских средств изъяли псковские таможенники

10:44, 07 ноября 2023, ПАИ

245 видов товаров для профессионального использования в косметических и медицинских целях изъяли псковские таможенники на российско-эстонской границе в пункте пропуска «Куничина Гора». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Латвии пояснил, что везёт подарки своим друзьям, работающим в салонах красоты. Изъятые товары направили на экспертизу. Всего мужчина не задекларировал 49 килограммов груза.

Сотрудники таможни приняли решение об отнесении партии косметических и медицинских средств к товарам не для личного пользования. По факту недекларирования товара возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.