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Великолукский каскадёр выступил в экстремальном телешоу «Суперниндзя»

Мастер спорта России по самбо и дзюдо, каскадёр из Великих Лук Дмитрий Москвенков второй раз принял участие в экстремальном телешоу «Суперниндзя». Выпуск с его участием вышел на телеканале «СТС». Об этом пишет «Комсомольская правда – Псков».

Великолукский каскадёр выступил в экстремальном телешоу «Суперниндзя». Фото: pr-служба телеканала «СТС»

Великолучанин попытался преодолеть полосу препятствий – парящие болты, русские горки, шаткий мост, перегонки с кольцом, тропу ускорения, противоход и пройти отборочный тур. Дмитрий Москвенков планировал дойти до финального противохода. Однако на русских горках закончилось прохождение испытаний, так как он оступился и оказался в бассейне.

Великолучанин отметил, что ему просто не повезло и, по его мнению, все испытания пройти несложно. Дмитрий Москвенков стал десятым атлетом, который оказался в воде и не прошёл препятствие.

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