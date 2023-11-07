Псковские студенты и курсанты помогли приюту «Лесопилка»

11:28, 07 ноября 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ совместно с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России посетили зооприют «Лесопилка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Акция прошла в эти выходные.

В рамках выезда участники выгуляли собак, перевезли дрова, очистили территорию от мусора, рассыпали в ямы щебенку, передали собранные корма и крупы, а также поиграли с подопечными приюта.