Псковские студенты и курсанты помогли приюту «Лесопилка»
Студенты ПсковГУ совместно с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России посетили зооприют «Лесопилка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Акция прошла в эти выходные.
В рамках выезда участники выгуляли собак, перевезли дрова, очистили территорию от мусора, рассыпали в ямы щебенку, передали собранные корма и крупы, а также поиграли с подопечными приюта.
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