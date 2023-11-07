Пскович стал третьим на всероссийских соревнованиях по самбо

11:10, 07 ноября 2023, ПАИ

Псковский спортсмен, воспитанник клуба единоборств «Спортивное единство» Матвей Степанов занял третье место на всероссийских соревнованиях по самбо в честь образования шестого отряда специального назначения «Витязь». Турнир прошёл в Череповце 4 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Матвей Степанов отметился бронзовой медалью в весовой категории до 58 килограммов, в которой приняли участие 47 спортсменов.

Отметим, что на соревнованиях участвовал ещё один пскович Артём Журавлёв, который занял пятое место в весовой категории до 64 килограммов. Ему противостояло около 30 участников.

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