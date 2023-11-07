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Спорт

Пскович стал третьим на всероссийских соревнованиях по самбо

Псковский спортсмен, воспитанник клуба единоборств «Спортивное единство» Матвей Степанов занял третье место на всероссийских соревнованиях по самбо в честь образования шестого отряда специального назначения «Витязь». Турнир прошёл в Череповце 4 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Пскович стал третьим на всероссийских соревнованиях по самбо. Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте»

Матвей Степанов отметился бронзовой медалью в весовой категории до 58 килограммов, в которой приняли участие 47 спортсменов.

Матвей Степанов отметился бронзовой медалью

Отметим, что на соревнованиях участвовал ещё один пскович Артём Журавлёв, который занял пятое место в весовой категории до 64 килограммов. Ему противостояло около 30 участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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