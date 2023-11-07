90% мужчин довольны своим браком – опрос

11:27, 07 ноября 2023, ПАИ

О том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 48 % мужчин и 51 % женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», почти вдвое меньше: такими видят свои отношения 28 % мужчин и 25 % женщин, сообщается в опросе SuperJob.

59 % мужчин и 52 % женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 17 % женщин и 16 % мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях – те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».

Довольны своими отношениями 90 % мужчин и 86 % женщин, причём однозначно уверены в этом 47 % и 45 % соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 10 %, среди прекрасного – 14 %, абсолютно недовольны своим союзом 3 и 4 % соответственно.

Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 61 % среди мужчин и женщин). В неудовлетворенности отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».