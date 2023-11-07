Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в нескольких районах Псковской области

12:20, 07 ноября 2023, ПАИ

Повторно управляющих автомобилем в нетрезвом виде граждан выявили на территории Себежа, Палкино, Красногородска, в Пыталовском и Куньинском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Красногородске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле» 3 ноября. Выяснилось, что иномаркой управлял пьяный 48-летний житель Красногородского района. В тот же день в Пыталово на улице Красноармейской сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего жителя Пыталовского района, который управлял автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения.

В Куньинском районе вечером 4 ноября полицейские остановили для проверки ВАЗ-2101. За рулём машины находился нетрезвый 25-летний житель Куньинского района.

Нетрезвых водителей 4 ноября также выявили на территории Себежа и Палкино. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.