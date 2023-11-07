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Боксёр из Псковской области выиграл бронзу на международном турнире

Боксёр из Псковской области Александр Белавин стал бронзовым призёром международного турнира Minsk open памяти В. В. Ботвинника. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Боксёр из Псковской области стал призёром международного турнира. Фото: Псковская областная федерация бокса

В турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Польши, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, России и Швейцарии.

Отметим, что от Псковской области в турнире также выступили Дмитрий Морозов, Михаил Новик и Кирилл Абдуллаев.

«Ребята показали конкурентные бои, в которых судьи в каждом раунде разделялись во мнении, кто был лучше», – сообщили в Псковской областной федерации бокса.

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