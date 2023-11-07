Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове
Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на Порховском шоссе у дома № 24 в Острове. УАЗ «Патриот» столкнулся с фурой МАЗ, после чего легковой автомобиль вылетел в кювет.
Пострадавшему водителю УАЗа на месте оказывают помощь. От госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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