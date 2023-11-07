Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове

12:34, 07 ноября 2023, ПАИ

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











ДТП произошло на Порховском шоссе у дома № 24 в Острове. УАЗ «Патриот» столкнулся с фурой МАЗ, после чего легковой автомобиль вылетел в кювет.

Пострадавшему водителю УАЗа на месте оказывают помощь. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.