Псковские випы рассказали о семейных фотоальбомах

17:08, 07 ноября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, хранятся ли в их семьях фотоальбомы, печатают ли они снимки сейчас или предпочитают держать фото в «облаке», почему, на их взгляд, бумажные снимки ценнее цифровых и зачем вообще нужны фотографии.

И. о. замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный:

– Фотографии – семейная реликвия. Мы в семье и сейчас тоже печатаем фотографии. Это определённый ритуал: выбираем самые красивые, запоминающиеся фото, с детьми, с семьёй. Печатаем, делаем альбомы. Есть традиция эти альбомы просматривать к каким-то праздникам. И детям это прививаем, это очень трепетный момент.

Недавно ездили в Белоруссию и у Брестской крепости сделали снимок на «Полароид». И вот у меня он лежит теперь на память в кабинете, подписанный.

Самые старые снимки, которые я помню, это молодость моих бабушки и дедушки, им на фотографиях лет 30.

Директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко:

– В нашей семье сохранились старые фотографии – мои детские альбомы, альбомы жены, чёрно-белые фотографии прабабушек, бабушек, дедушек, родителей. А сейчас всё в основном в телефонах, правда, с рождением сына начали собирать альбом, который осталось распечатать.

Нам с супругой достался старый советский чемодан с дедушкиным архивом, с фотографиями и документами. И там очень много семейных фото – целая история семьи. Мы всё уже разложили по направлениям и изучаем, как интересно складывалась жизнь у родственников. Подключаем старшее поколение, которое рассказывает, как всё было.

Это важно, необходимо для будущих поколений и для себя лично.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

– У меня есть две фотографии, которые я храню. Одна – фотография моего прадеда. Вторая – интересная фотография прадеда по материнской линии. Он там с супругой. На нём какой-то фрак, цилиндр, трость, и супруга одета в шикарное платье, как будто это два дворянина. Интересно, что рабочий, который работал стеклодувом на заводе, был материально обеспечен.

Естественно, храню и свои фотографии, где я совсем маленький. У нас нет в семье такой традиции, чтобы о своих корнях трубить, выкладывать какие-то фото. Но лет семь назад, когда я докопался и нашёл историю прапрадеда, тогда я выкладывал это в своих соцсетях, а так у нас в семье это не заведено.

Проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева:

– Сегодня большинство из нас хранят фотографии в телефоне или в компьютере. В нашей семье принято их сортировать по папочкам. В какие-то моменты хочется их все пересмотреть. Есть и альбомы. Но вообще «живые» фотографии давно не печатали. Есть фотографии детские, есть альбом родителей, даже альбом бабушек и дедушек. Самые старые фотографии, которые хранятся в семье, это 30-е годы. Несколько снимков тех лет есть.

Для меня фотография очень дорога. Фотография – это та вещь, которая сопровождает человека. Мы ведь сохраняем фото с людьми, которые нам очень близки.

Учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская:

– Моя музейная сущность сказалась на том, что все фотографические архивы моей семьи остались у меня. И самые ранние фотографии моих прабабушек и прадедушек – это начало XX века. Конечно, это единично и штучно, но они все хранятся.

В нашей семье есть и альбомы с современными фото. Очень приятно зимними вечерами пересмотреть тропические фотографии и согреться от воспоминаний. А сейчас чаще всего не хватает времени, чтобы пойти и распечатать эти фотографии. Если утрачивается телефон, утрачивается целый пласт жизни.

Активистка Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Елена Вариксоо:

– Со старыми фото мне повезло, потому что по маминой линии родственники были обеспеченные. Поэтому фотографии были. У нас самые ранние фотографии – это 1903 и 1906 год. Они суперклассные, замечательные. Их даже просто в руках держать приятно. Они сделаны в фотоателье, которое на Октябрьском проспекте.

Очень много альбомов с советскими фотографиями, которые достались мне от родителей. Но в нашем альбоме последние фотографии – это когда мы с сестрой были маленькими. И это фото 2008-2010 годов.

Сейчас, конечно, век цифровых фотографий. Я сторонник того, чтобы не портить бумагу бесконечными современными фотографиями. У меня вот очень много снимков в облаке хранится, на внешних носителях.

Правда, в этом году у меня была ситуация, которая заставила меня пересмотреть это мнение. У меня выпускался класс, и они сделали фотографию на «Полароид» и подарили мне. И эта фотография лежит у меня в кошельке, и я понимаю, что эту фотографию ни на какую цифровую в жизни не поменяю. Она сделана в этот момент. Цифровая фотография не настолько сентиментальна, как обычная. Хотя, с другой стороны, нужно экономить и беречь бумагу.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв:

– У нас в семье есть традиция хранить фотографии и документы родственников. Мой отец прошёл всю войну, девять лет прослужил рядовым солдатом. Сохранилось и его фото, которое он делал на водительские права, есть фронтовые фотографии. Много таких. Есть и снимки матери, которая всю войну работала в типографии. Я прошёл весь Афганистан, у меня очень много фотографии того периода с сослуживцами.

Мой сын погиб в составе 6-й роты. И конечно, у нас очень много фотографий, которые в альбомах хранятся, начиная от его рождения и до последнего дня, когда он погиб. Это наши семейные ценности, которые мы бережём.