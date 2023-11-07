12 наград завоевали пловцы из Псковской области на зональных соревнованиях

13:16, 07 ноября 2023, ПАИ

12 наград выиграли спортсмены из Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по плаванию, которые прошли в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по плаванию «Барс».

В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также республик Коми и Карелии. Сборная команда Псковской области выступила в составе 33 спортсменов.



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



















На чемпионате СЗФО по плаванию спортсмены из Псковской области заработали три медали. Ярослав Поляков стал чемпионом на дистанции в 200 метров баттерфляем, а Наталия Вихрова и Карина Данилова встали на третью ступень пьедестала на дистанции в 50 метров на спине.

Также команда Псковской области привезла девять медалей с первенства СЗФО. Золотые медали завоевали Ярослав Поляков и Владислав Мельников. Обладателями серебряных наград стали Вероника Михайлова и Мария Селякова. Бронзы удостоились Владислав Мельников, Наталия Вихрова, Анастасия Щеглова и дважды Карина Данилова. Отметим, что Карина Данилова смогла также установить рекорд Псковской области, преодолев 50 метров вольным стилем за 26,68 секунды.

Кроме того, воспитанник спортшколы «Барс» Владислав Мельников сумел выполнить норматив мастера спорта России на дистанции в 100 метров на спине с результатом в 56,22 секунды.

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