Пресс-конференция о работе псковской спортивной школы «Ника» проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе псковской спортивной школы «Ника», проходит в медиацентре ПАИ.
С какими итогами псковские гребцы завершили сезон, как гребная база обновится к новому сезону, с каким настроением псковские биатлонисты и баскетболисты открывают сезон, к каким мероприятиям готовятся, какие задачи ставят перед собой?
Об этом рассказывают директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, тренер-преподаватель по биатлону Олег Макеев, тренер-преподаватель по баскетболу Эдуард Михайлов.
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07 ноября 2023
Пресс-конференция о работе псковской спортивной школы «Ника» проходит в медиацентре ПАИ