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Пресс-конференция о работе псковской спортивной школы «Ника» проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе псковской спортивной школы «Ника», проходит в медиацентре ПАИ.

Пресс-конференция о работе псковской спортивной школы «Ника» проходит в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

С какими итогами псковские гребцы завершили сезон, как гребная база обновится к новому сезону, с каким настроением псковские биатлонисты и баскетболисты открывают сезон, к каким мероприятиям готовятся, какие задачи ставят перед собой?

Об этом рассказывают директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, тренер-преподаватель по биатлону Олег Макеев, тренер-преподаватель по баскетболу Эдуард Михайлов.

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