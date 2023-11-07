Пресс-конференция о работе псковской спортивной школы «Ника» проходит в медиацентре ПАИ

15:02, 07 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе псковской спортивной школы «Ника», проходит в медиацентре ПАИ.

С какими итогами псковские гребцы завершили сезон, как гребная база обновится к новому сезону, с каким настроением псковские биатлонисты и баскетболисты открывают сезон, к каким мероприятиям готовятся, какие задачи ставят перед собой?

Об этом рассказывают директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, тренер-преподаватель по биатлону Олег Макеев, тренер-преподаватель по баскетболу Эдуард Михайлов.