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Общество

«Блуждающую перхоть» обнаружили в Псковской области

Клещей Cheyletiella yasguri обнаружили сотрудники отдела ветеринарной диагностики Великолукского межрайонного филиала Псковской облветлаборатории в соскобах с поражённых участков кожи собаки. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Блуждающую перхоть» обнаружили в Псковской области. Фото здесь и далее: Псковская облветлаборатория

«Этот клещ принадлежит к отряду тромбидиформных клещей, живёт только на поверхности кожи, питается тканевой жидкостью и лимфой, вызывая остро протекающую инвазию у собак, кошек и кроликов под названием хейлетиеллез. Путь передачи возбудителя происходит при контакте здорового животного с инфицированным, через предметы обихода, на прогулках – в местах, где гуляло заражённое животное. При тесном контакте с больным животным клещ может перебраться на владельца и вызывать аллергические реакции», – пояснили специалисты.

По их словам, хейлетиеллы расселяются на шее, холке, вдоль спины животного. Первым признаком заражения будет значительное увеличение перхоти. Эта перхоть содержит живых клещей, которые передвигаются, поэтому болезнь иногда обозначается как «блуждающая перхоть». Далее появляется зуд, усиливается секреция кожного сала, растёт количество чешуек. Появляются покраснения, узелки, гнойнички. Выпадает шерсть, появляются безволосые участки.

«Без лечения количество клещей увеличивается, очаги поражения расширяются. В запущенных случаях ветеринар может не сразу понять, что стало причиной сильного поражения кожного покрова. Поэтому при появлении первых признаков не следует откладывать визит к врачу и вовремя провести лабораторную диагностику путём микроскопического исследования соскобов с пораженных участков кожи животного», – подчеркнули в лаборатории.

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