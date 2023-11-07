«Ночь искусств – 2023» прошла в Псковском музее-заповеднике

15:22, 07 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая была посвящена теме «Россия объединяет» и проходила сразу на нескольких объектах музейного квартала 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Гости смогли в полном объеме оценить масштабы грандиозной реставрации и воссозданную красоту музейных объектов, блистающих в свете вечерней иллюминации.

В этом году «Ночь искусств» пользовалась особой популярностью среди псковичей и гостей города, отметили в музее. Более 600 человек посетили события акции на музейных объектах в Пскове и области, чтобы окунуться в историю и культуру.

Акция проходила сразу на нескольких музейных объектах: в главном здании Псковского музея-заповедника, картинной галерее и Поганкиных палатах.

Наиболее востребованными и популярными стали Поганкины палаты, где экспонируется недавно открывшаяся выставка «Блеск стали», и картинная галерея. Здесь посетители познакомились с творчеством Ивана Айвазовского в собрании Псковского музея-заповедника, узнали о женском образе в искусстве ХХ века и даже попробовали art-медиацию.

В этом году в рамках акции была представлена обширная детская программа. В Палатах у Сокольей башни под руководством музейных мастеров юные гости научились писать письмо пером и чернилами, узнали о традициях и особенностях национальных русских орнаментов, своими руками создали расписной сувенир и даже смогли погрузиться в мир русской деревни, сходив в гости в избу к потомственной сказочнице и послушав отрывок из традиционной сказки на «псковском» языке.