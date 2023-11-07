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В великолукской школе открыли парту героя в честь участника СВО

В День воинской славы в Кадетской школе в Великих Луках открыли парту героя в память о погибшем в ходе СВО выпускнике Павле Синигове. Об этом пишет Luki-News.

Парту героя в честь Павла Синигова открыли в великолукской школе. Фото здесь и далее: Luki-News

Парта героя посвящена выпускнику Кадетской школы и участнику специальной военной операции на Украине Павлу Синигову, награждённому в июле 2023 года орденом Мужества посмертно. На парте героя планируют разместить фото героя, сведения из его биографии и информацию о заслугах. Право сидеть за партой будут предоставлять только выдающимся ученикам, отличившимся успехами в учёбе и внеурочной деятельности.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовали мать героя Ольга Синигова, дочь Есения, друзья погибшего, классный руководитель Ирина Коробейникова, а также депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович, председатель комитета по вопросам ГО, ЧС и МР Николай Шмоткин, член партии «Единая Россия» Константин Максимов, начальник городского управления образования Виктория Крюкова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Великих Луках Татьяна Щеблыкина.

Директор Кадетской школы Ратмир Магарамов отметил, что Павел Синигов мечтал стать профессиональным военным. Мать героя Ольга Синигова выразила благодарность всем присутствующим, школе и администрации города за то, что увековечили память о её сыне.

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