Супруги из Псковского района отпраздновали 55-летие совместной жизни

16:28, 07 ноября 2023, ПАИ

Лариса и Илья Александровы из деревни Писковичи Псковского района отпраздновали 55-летие совместной жизни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Они приехали в Писковичи в 1977 году и стали работать в совхозе «Победа». Илья Александров проработал там больше 40 лет слесарем, а его жена – больше 30 лет помощником бригадира. Сейчас семейная пара по-прежнему живёт в деревне Писковичи. Супруги воспитали троих детей. А сейчас уже имеют двух внучек, трёх внуков и четырёх правнуков.

Сотрудники администрации поздравили супругов с изумрудной свадьбой и пожелали им долгих лет жизни в гармонии, любви, мире и достатке, а также здоровья и радостных дней.