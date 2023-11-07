Банк России проводит опрос о безопасности финуслуг

16:18, 07 ноября 2023, ПАИ

Центробанк предлагает респондентам ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регулятора.

Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

Опрос является анонимным, он будет проходить до 30 ноября включительно.