Неделя русского языка проходит в Псковском филиале Университета ФСИН

16:23, 07 ноября 2023, ПАИ

С 7 по 10 ноября в Псковском филиале Университета ФСИН проходит акция «Неделя русского языка» с научными мероприятиями и конкурсами среди курсантов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Акция откроется круглым столом «От праславянского до современного: эволюция и особенности русского языка» и викториной «Знатоки русского языка и литературы».

«В течение недели курсанты будут декламировать стихотворения о важности слова, участвовать в квест-игре и принимать участие в лекциях и беседах по правильному употреблению терминов, в том числе профессиональных», – уточнили в пресс-службе.

Организатором мероприятия выступает кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета.