За жестокое убийство кошки псковичу грозит три года тюрьмы
Жителю Пскова грозит до трёх лет тюрьмы за убийство кошки, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
В августе текущего года 47-летний нетрезвый мужчина, находясь дома, схватил руками за задние лапы кошку породы сфинкс по кличке Сима, ударил её о деревянную спинку кровати и бросил на пол. От полученных травм Сима, мучаясь от боли, погибла.
Причиной такого поступка стало громкое мяуканье кошки, которое мешало мужчине отдыхать.
Теперь псковичу грозит до трёх лет лишения свободы.
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