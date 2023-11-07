За жестокое убийство кошки псковичу грозит три года тюрьмы

16:45, 07 ноября 2023, ПАИ

Жителю Пскова грозит до трёх лет тюрьмы за убийство кошки, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В августе текущего года 47-летний нетрезвый мужчина, находясь дома, схватил руками за задние лапы кошку породы сфинкс по кличке Сима, ударил её о деревянную спинку кровати и бросил на пол. От полученных травм Сима, мучаясь от боли, погибла.

Причиной такого поступка стало громкое мяуканье кошки, которое мешало мужчине отдыхать.

Теперь псковичу грозит до трёх лет лишения свободы.