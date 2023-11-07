Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пскове

16:42, 07 ноября 2023, ПАИ

26-летний нетрезвый пскович угнал автомобиль ВАЗ-2107 на улице Народной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который ехал за рулём «семёрки» с выключенными фарами. На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Его удалось остановить на Октябрьском проспекте.

Проведенное освидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии. Документов на машину у него не было. Водительского удостоверения тоже. А вскоре выяснилось, что данный автомобиль находится в угоне.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся расследование.