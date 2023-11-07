Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пскове

26-летний нетрезвый пскович угнал автомобиль ВАЗ-2107 на улице Народной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26-летний пскович угнал машину на улице Народной в Пскове. Фото: ПАИ

Сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который ехал за рулём «семёрки» с выключенными фарами. На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Его удалось остановить на Октябрьском проспекте.

Проведенное освидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии. Документов на машину у него не было. Водительского удостоверения тоже. А вскоре выяснилось, что данный автомобиль находится в угоне.           

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 ноября 2023

За жестокое убийство кошки псковичу грозит три года тюрьмы
07 ноября 2023

Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пскове
07 ноября 2023

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове
07 ноября 2023

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
07 ноября 2023

Почти 30 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
07 ноября 2023

Крупную партию косметических и медицинских средств изъяли псковские таможенники
06 ноября 2023

Автомобиль столкнулся с лосем в Бежаницком районе
06 ноября 2023

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе на улице Труда в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...