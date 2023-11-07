В Пскове мужчина приютил знакомого на ночлег и лишился денег
В Пскове мужчина предстанет перед судом за кражу 15 тысяч рублей у своего приятеля. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
В августе мужчину выгнали из дома, и он пришёл к своему знакомому на ночлег. Приятель приютил его у себя.
В ходе совместного отдыха и распития спиртного мужчина предложил своему приятелю зарегистрироваться в приложении букмекерской компании. Под предлогом получения выигрыша он оформил на его имя договор о выпуске кредитной карты, после чего перевёл на свой счёт 15 тысяч рублей.
Приятель не догадывался о случившемся, пока из банка не пришло СМС-извещение о необходимости внесения денежных средств в счёт погашения долга.
По данному факту возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения.
Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками