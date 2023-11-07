Запрет на использование маломерных судов введён в Псковской области

21:28, 07 ноября 2023, ПАИ

Плавучие знаки снимают на внутренних водных путях в пределах территории Псковской области, что свидетельствует об окончании действия судоходной обстановки для маломерных судов. Такая ситуация актуальна на 7 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского отделения № 1 (Псков) центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Игорь Подгаецкий.

С момента окончания действия судоходной обстановки в межнавигационный период выход маломерных судов на водоёмы запрещён. Нарушителям грозит административная ответственность. В ГУ МЧС России по Псковской области рекомендуют судоводителям соблюдать правила безопасности и установленные нормы.

«В соответствии с пунктом 6 правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области, утверждённых постановлением администрации Псковской области 26 ноября 2007 года № 425, с момента окончания действия судоходной обстановки в межнавигационный период запрещается эксплуатация маломерных судов на внутренних водных путях в пределах территории Псковской области», – отметил Игорь Подгаецкий.