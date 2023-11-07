Фестиваль «Танцующий город» пройдёт в Пскове в 12-й раз

17:32, 07 ноября 2023, ПАИ

Фестиваль современного танца «Танцующий город» пройдёт в Пскове 25-26 ноября уже в 12-й раз. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

В конкурсной программе примут участие команды, группы и коллективы из Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Твери и других городов.

Оценивать их выступления будут танцовщики и хореографы, участники шоу «Танцы на ТНТ». Мероприятие состоится в большом концертном зале областной филармонии.