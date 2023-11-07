Фестиваль «Танцующий город» пройдёт в Пскове в 12-й раз
Фестиваль современного танца «Танцующий город» пройдёт в Пскове 25-26 ноября уже в 12-й раз. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.
В конкурсной программе примут участие команды, группы и коллективы из Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Твери и других городов.
Оценивать их выступления будут танцовщики и хореографы, участники шоу «Танцы на ТНТ». Мероприятие состоится в большом концертном зале областной филармонии.
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