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Общество

Для самокатчиков в России планируют ввести несколько штрафов

Мосгордума намерена внести на рассмотрение Госдумы РФ ряд изменений в КоАП и правила дорожного движения, касающиеся самокатчиков. Так, их хотят выделить в отдельную категорию граждан – лиц, управляющих СИМ, а также ввести для них штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП, а также за использование мобильного телефона без гарнитуры. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Для водителей самокатов планируют ввести штрафы за нарушение ПДД. Фото: ПАИ

Основная проблема заключается в том, что водители самокатов приравниваются к пешеходам, поэтому самокатчиков планируют наделить особым статусом с целью повышения ответственности за нарушение ПДД, особенно если они совершены в состоянии алкогольного опьянения. За эти нарушения предлагается ввести административную ответственность, аналогичную существующей для водителей других транспортных средств.

Также в Мосгордуме предложили рассмотреть и ограничения для пользователей электросамокатов, связанные с максимально разрешённой скоростью. Так, шеринговые компании хотят обязать настроить агрегаты таким образом, чтобы при движении в жилой застройке их скорость автоматически снижалась до 20 километров в час. Также Алексей Шапошников отметил, что среди предложений, которые направят на рассмотрение в Госдуму, есть запрет на эксплуатацию в городской среде СИМ, способных развивать скорость выше 25 километров в час и мощнее 0,25 кВт.

Кроме того, планируют организовать отдельные парковки для электросамокатов.

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