Собрание псковского Союза молодых литераторов назначено на 10 ноября

17:39, 07 ноября 2023, ПАИ

10 ноября Псковский городской молодёжный центр приглашает на собрание Союза молодых литераторов Пскова (СМЛ). Посетить его могут как постоянные участники организации, так и желающие вступить в неё, поэты и прозаики, в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На предстоящей встрече будут присутствовать куратор поэтического крыла СМЛ от Псковского регионального отделения писателей России Татьяна Рыжова и куратор СМЛ от молодёжного центра Пскова Мария Каменская.

В программе – обсуждение порядка вступления в СМЛ, рассмотрение структурных подразделений, актив, можно будет больше узнать, что такое практикум «Поэтическая учёба молодых авторов / ПУМА» и интерактивный поэтический лекторий. Кроме того, Татьяна Рыжова, поэт, переводчик, к. ф. н., доцент, расскажет о работе класса «Поэтический перевод», а Игорь Плохов, д. т. н., профессор, бард, – о работе класса бардовской поэзии.

Собрание пройдёт в молодёжном центре Пскова по адресу: Максима Горького, 15, начало в 18:00. Регистрация здесь.