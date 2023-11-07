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Общество

Собрание псковского Союза молодых литераторов назначено на 10 ноября

10 ноября Псковский городской молодёжный центр приглашает на собрание Союза молодых литераторов Пскова (СМЛ). Посетить его могут как постоянные участники организации, так и желающие вступить в неё, поэты и прозаики, в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На предстоящей встрече будут присутствовать куратор поэтического крыла СМЛ от Псковского регионального отделения писателей России Татьяна Рыжова и куратор СМЛ от молодёжного центра Пскова Мария Каменская.

В программе – обсуждение порядка вступления в СМЛ, рассмотрение структурных подразделений, актив, можно будет больше узнать, что такое практикум «Поэтическая учёба молодых авторов / ПУМА» и интерактивный поэтический лекторий. Кроме того, Татьяна Рыжова, поэт, переводчик, к. ф. н., доцент, расскажет о работе класса «Поэтический перевод», а Игорь Плохов, д. т. н., профессор, бард, – о работе класса бардовской поэзии.

Собрание пройдёт в молодёжном центре Пскова по адресу: Максима Горького, 15, начало в 18:00. Регистрация здесь.

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