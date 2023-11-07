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Общество

Движение транспорта на дороге Порхов – Успенье откроется сегодня вечером

Движение транспорта на участке км 29 + 226 – км 29 + 352 автомобильной дороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе откроется сегодня с 20:00, сообщают ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение транспорта на дороге Порхов – Успенье откроется сегодня вечером. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В связи с продолжением дорожных работ на участке будет организовано реверсивное движение по одной половине дороги со светофорным регулированием.

В комитете приносят извинения за временные неудобства и просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учитывать информацию при планировании маршрутов.

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