Движение транспорта на дороге Порхов – Успенье откроется сегодня вечером

18:16, 07 ноября 2023, ПАИ

Движение транспорта на участке км 29 + 226 – км 29 + 352 автомобильной дороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе откроется сегодня с 20:00, сообщают ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с продолжением дорожных работ на участке будет организовано реверсивное движение по одной половине дороги со светофорным регулированием.

В комитете приносят извинения за временные неудобства и просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учитывать информацию при планировании маршрутов.