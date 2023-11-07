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Культура

85-летие отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко

85-летний юбилей празднует заслуженный работник культуры России Ирена Панченко сегодня, 6 ноября, сообщает председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой
  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой
  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой
  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой
  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой
  • 85-летний юбилей отмечает заслуженный работник культуры России из Псковской области Ирена Панченко
    Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

Близкие друзья, поэты, писатели, коллеги, ученики и последователи собрались в Псковской областной библиотеке имени Курбатова, чтобы поздравить юбиляршу.

С поздравлением обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая знакома с Иреной Панченко уже 40 лет. От имени главы региона она вручила имениннице почётную грамоту за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства на территории Псковской области.

«Хочу выразить свои искренние поздравления Ирене Язеповне! Этот юбилей – особый повод для гордости и признания. Ирена Язеповна внесла огромный вклад в развитие культуры нашего региона, оставив свой след в сердцах многих людей, и тому подтверждение сегодняшний вечер!» – написала Ольга Тимофеева.

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