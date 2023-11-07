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Происшествия

Пскович учинил ДТП и получил два года колонии строгого режима

Виновным признали псковича за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в мае 2022 года мужчина, разворачиваясь с правой обочины на улице Николая Васильева в Пскове, не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю.

В результате ДТП водителю и двум пассажирам был причинён тяжкий вред.

Псковича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишения права управления транспортом на срок два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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