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Общество

Перспективы развития системы ГТО обсудили на круглом столе в ПсковГУ

Тематический круглый стол прошёл в ПсковГУ в преддверии проведения студенческих игр ГТО, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

В обсуждении приняли участие проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева, представители Центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения, а также сотрудники управления по молодёжной политике ПсковГУ.

«Студенческие игры ГТО, которые пройдут в ПсковГУ, предоставят ребятам шанс проверить уровень физической подготовленности и посостязаться в доступных упражнениях. Это способ сопоставить свои возможности с нормативами, которые государство прописало в комплексе ВФСК ГТО», – отметил директор Центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ Артём Момент.

Участники встречи обсудили план проведения предстоящих студенческих игр ГТО и перспективы развития системы ГТО, а также наметили пути популяризации здорового образа жизни среди студенчества.

Напомним, студенческие игры ГТО состоятся в ПсковГУ 14 ноября. В играх смогут принять участие студенты вуза очной формы обучения, имеющие допуск к занятиям физкультурой. Виды испытаний определятся в ближайшее время, их будет несколько. По результатам будут выявлены лучшие спортсмены.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Студенческие игры ГТО», который реализуется в вузе благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи.

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