Пскович жестоко избил человека возле ночного клуба

20:56, 07 ноября 2023, ПАИ

Пскович жестоко избил человека возле ночного клуба, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины отдыхали в одном из ночных клубов Пскова. В какой-то момент на улице произошёл конфликт, в ходе которого потерпевшего избили кулаками и ударили ногой в лицо, после чего он упал на тротуар. В результате действий обвиняемого потерпевшему причинён тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Против мужчины утверждено обвинительное заключение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.